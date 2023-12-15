В Петербурге на три месяца продлили антиковидные ограничения

С 1 апреля 2024 года в городе отменят условие о предоставлении в помещениях МФЦ услуг по предварительной записи заявителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге, которое заканчивалось 31 декабря, продлили на три месяца - до 31 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"На основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба сообщила, что с 1 апреля 2024 года отменяется условие о предоставлении в помещениях многофункциональных центров услуг по предварительной записи заявителей.

С лета 2022 года ограничения в Петербурге минимальные: применение защитных масок носит рекомендательный характер, ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.

Представители Роспотребнадзора ранее отмечали существенный рост заболеваемости в COVID-19 в Петербурге в декабре, но, по их словам, необходимости вводить масочный режим по всему городу нет. Обязательное ношение масок требуется только в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга для предупреждения возникновения заболеваемости гриппом и COVID-19.

По последним данным, в городских стационарах лечатся 2 205 человек с COVID-19, на амбулаторном лечении находятся 12 840 пациентов. За последние сутки зафиксировали 1 729 новых случаев заболевания.