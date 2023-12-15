На территории МИФИ открыли памятник лауреату Нобелевской премии Виталию Гинзбургу

Автором монумента стал скульптор Александр Миронов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника лауреату Нобелевской премии академику Виталию Лазаревичу Гинзбургу состоялось на территории МИФИ. Монумент пополнил Нобелевскую аллею университета.

Это первый в России памятник выдающемуся физику. Его автором, как и других памятников на Нобелевской аллее университета, стал скульптор Александр Миронов. Кроме основного памятника скульптор создал еще и бюст ученого, который вручил заместителю директора ФИАН по научной работе Сергею Савинову. Именно благодаря Гинзбургу в России была запущена программа исследований в области высокотемпературной сверхпроводимости, а в ФИАН появился новый корпус, оснащенный самым современным научным оборудованием, где располагается Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга.

Виталий Лазаревич Гинзбург (21 сентября (4 октября) 1916, Москва - 8 ноября 2009, там же) - советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР. Лауреат Ленинской премии и Сталинской премии первой степени. В 2003 году ему вместе с Алексеем Абрикосовым и Энтони Леггетом присуждена Нобелевская премия по физике за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести. Гинзбург был членом девяти иностранных академий, в том числе Национальной академии наук США, Академии наук и искусств США, Лондонского Королевского астрономического общества, Европейской академии, Международной академии астронавтики, академий наук Дании, Индии и других.

Гинзбург был одним из создателей феноменологической теории сверхпроводимости (теория Гинзбурга-Ландау) и полуфеноменологической теории сверхтекучести (теория Гинзбурга-Питаевского). Его научные работы были посвящены квантовой электродинамике, физике элементарных частиц, теории излучения, оптике, теории конденсированных сред, физике плазмы, радиофизике, радиоастроном и астрофизике. В 1940 году он разработал квантовую теорию эффекта Черенкова-Вавилова и теорию черенковского излучения в кристаллах. Совместно с Ландау Гинзбург создал феноменологическую теорию сверхпроводимости. В 1946 году совместно с Ильей Франком создал теорию переходного излучения, возникающего при пересечении частицей границы двух сред. В 1950-1951 годах он работал над проблемами термоядерных реакций. С 1958 года Гинзбург исследовал вопросы теории экситонов и кристаллооптики, разработал теорию магнитотормозного космического радиоизлучения и радиоастрономическую теорию происхождения космических лучей.

Важной задачей для ученого стала борьба с лженаукой. Он считал, что следует занять четкую и однозначную позицию по отношению к любым антинаучным концепциям и откровенной подтасовке фактов. Довольно резко он отзывался о диалоге науки и религии. Был членом комиссии по антинауке при президиуме РАН (1999).