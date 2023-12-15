В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" в 2023 году высадили свыше 1 млн га леса

Это на 100 тыс. га больше показателя прошлого года, сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 1,4 млн га молодого леса высадили в 2023 году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов". Это на 100 тыс. га больше показателя прошлого года. Важный вклад в проект внесли лесовосстановительные акции "Сад памяти" и "Сохраним лес", сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников на подведении итогов акций.

"Уже сегодня в России [в рамках федерального проекта "Сохранение лесов"] высажено 1,4 млн га молодого леса. Эту работу мы планируем продолжить до 2030 года и сейчас дорабатываем новый федеральный проект на 2025-2030 годы. И очень ценно, что акции "Сохраним лес" и "Сад Памяти" стали уже по-настоящему народными. Результаты этого года показали активное участие каждого без исключения региона России", - отметил Советников.

В 2023 году лидирующие позиции среди участников акции "Сад памяти" показала Саратовская область, на территории региона прошли посадки 6,8 млн деревьев, второе и третье место заняли соответственно Тверская область (2,6 млн) и Республика Татарстан (1,2 млн). Среди лидеров акции "Сохраним лес" также Тюменская область (5 млн деревьев), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4,5 млн), а также Кемеровская область (2,1 млн). Специальными номинациями отмечены Курская область - там традиционно жители высаживают леса в форме геоглифов - и Донецкая Народная Республика, лесной фонд которой в этом году пополнился более чем на 1 млн деревьев.

Всего в ходе акций этого года с участием активистов из всех регионов России было высажено свыше 100 млн деревьев. По всей стране проходили разнообразные мероприятия в поддержку лесной экосистемы и лесовосстановительных акций, а кульминацией сезона стал световой флешмоб, добавила гендиректор АНО "Сад памяти", председатель движения "Волонтеры леса" Ольга Степченко.

Об акциях

Международная акция "Сад памяти" впервые состоялась в 2020 году. Ее цель - увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция проводится АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".

Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяются до 1,5 млн участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция проводится в рамках национального проекта "Экология". Организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, всероссийское общественное движение "Волонтеры леса" при поддержке движения "Экосистема" и общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".