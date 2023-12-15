В Ростовской области из-за непогоды откроют пункты обогрева и питания

В регионе также зафиксировали отключение 266 линий электропередачи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в связи с нарушением энергоснабжения в регионе, вызванным аномальными погодными условиями, поручил организовать пункты обогрева и питания.

"Из-за аномальных погодных условий ситуация с энергоснабжением в Ростовской области по-прежнему остается напряженной. Вечером на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области были даны поручения энергоснабжающим организациям, исполнительным органам региона, главам городов и районов о принятии мер, направленных на восстановление энергоснабжения населения и систем жизнеобеспечения, а также по организации функционирования пунктов обогрева и питания", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по состоянию на 21:00 суммарно зафиксировали отключение 266 линий электропередачи. Число аварийных бригад увеличили практически до 200, в том числе задействовали энергетиков из соседних регионов.

О непогоде в регионе

В ночь на 11 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, в регионе повредило линии электропередачи, повалило деревья, а также выросло количество ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты региона.

ГУ МЧС России по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.