МЧС России получило новый вертолет Ми-8

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2023 году ожидаются еще два воздушных судна

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. МЧС России получило новое воздушное судно - вертолет Ми-8, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России получил новый вертолет Ми-8МТВ-1", - сказали в пресс-службе.

Вертолет с Казанского авиационного завода за семь дней перелетел в место службы через Екатеринбург, Омск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Читу и Благовещенск. С помощью водосливного устройства ВСУ-5А он сможет сбрасывать на очаги пожара до 5 тонн воды. Вертолет способен проводить поисково-спасательные операции в труднодоступной местности, медицинскую эвакуацию пострадавших и другие виды авиационных работ. Также воздушное судно оборудовано усиленной системой внешней подвески и вспомогательной силовой установкой.

"Этот вертолет - один из трех, ожидаемых в этом году. Два других поступят в ближайшее время в Северо-Западный авиационно-спасательный центр в Санкт-Петербурге с передислокацией в Архангельск для прикрытия Арктической зоны. Теперь в авиапарке МЧС России - 92 воздушных судна: 23 самолета и 69 вертолетов", - процитировали в пресс-службе главу МЧС России Александра Куренкова.