Аэропорт Волгограда удвоил число пассажиров на международных линиях

Как сообщил первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Айнетдинов, существенный рост показателя пассажиропотока обеспечен увеличением числа рейсов в страны СНГ и дальнего зарубежья

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Число пассажиров на международных линиях в аэропорту Волгограда по итогам 11 месяцев 2023 года выросло более чем в два раза по отношению к аналогичному периоду 2022 года - до 73 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Айнетдинов.

"На внутренних линиях [по итогам 11 месяцев 2023 года] было обслужено 1 млн 375 020 человек (+9,7%), на международных - 73 тыс. 315 человек (+126%)", - сказал он. По данным пресс-службы аэропорта Волгограда, на международных линиях с января по ноябрь 2022 года было обслужено 32 496 человек. Таким образом, пассажиропоток за год вырос в 2,2 раза.

Как уточнил Айнетдинов, существенный рост показателя пассажиропотока аэропорта обеспечен увеличением числа рейсов в страны СНГ и дальнего зарубежья. Так, в этом году было возобновлено регулярное авиасообщение с Азербайджаном - в Баку начал летать национальный перевозчик "Азербайджанские авиалинии"; рейсы авиакомпании "Победа" в Стамбул обеспечили регулярное авиасообщение с Турцией; открыто авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами - туда летают авиакомпании Flydubai и "Победа"; авиакомпании "Победа" и Red Wings увеличили объем чартерных перевозок и количество рейсов в Анталью, а "Россия" также выполняет регулярные рейсы в Армению. По России из Волгограда в 2023 году летали в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Пермь, Самару, Новосибирск, Новый Уренгой, Минеральные Воды, Уфу, Нижний Новгород.

В декабре 2023 года в аэропорту Волгограда впервые в современной истории годовой пассажиропоток превысил 1,5 млн человек. Аэропорт в Волгограде - один из немногих в Южном федеральном округе, на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Помимо Волгограда, во всем ЮФО открыты только аэропорты Сочи и Астрахани.