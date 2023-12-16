Лукашенко поздравил Юрия Николаева с юбилеем

Президент Белоруссии отметил, что поколения жителей республики росли на телепередачах народного артиста

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Николаева с 75-летием, отметив, что поколения белорусов росли на его телепередачах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Яркий талант, блестящее актерское мастерство, огромный творческий и жизненный опыт принесли Вам всенародную известность и зрительскую любовь", - говорится в поздравлении. Лукашенко подчеркнул, что за годы плодотворной деятельности артистом "реализовано множество неповторимых проектов", а на телепередачах с его участием "выросло не одно поколение белорусов".

"Пусть Ваша работа и в дальнейшем приносит людям радость, способствует укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами", - добавил президент.

Николаев в 1973 году начал работать внештатным сотрудником ЦТ Гостелерадио СССР, уже вскоре его взяли в штат, в отдел дикторов. Большая известность пришла к артисту, когда он стал лицом еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". За годы работы на Центральном телевидении Николаев неоднократно вел популярные программы "Голубой огонек", "Песня года", "Утро", "Добрый вечер, Москва", конкурсы "Юрмала", "Ялта", "Рождественские встречи", премии "Овация" и "Ника", "Большая перемена". В 1991 году Николаев создал свою продюсерскую фирму "Юникс", выпускавшую еженедельную программу "Утренняя звезда".