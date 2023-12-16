Глава Коми наградил экс-главу Минздрава региона медалью "За верность долгу"

В мае Игорь Дягилев отправился добровольцем на спецоперацию

СЫКТЫВКАР, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба встретился с вернувшимся со специальной военной операции (СВО) бывшим министром здравоохранения региона Игорем Дягилевым и вручил ему медаль республики "За верность долгу". Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"Работа врачей на передовой - это не только риск для жизни и здоровья. Это еще и очень тяжелый труд. Низкий поклон вам и вашим коллегам. Низкий поклон всем, кто сейчас отважно сражается на передовой, кто обеспечивает фронту надежный тыл, кто ради победы не жалеет своих сил, жизни, здоровья, всем огромное спасибо! Благодаря нашей сплоченности мы победим!" - привела пресс-служба слова главы региона.

В мае 2023 года Дягилев отправился добровольцем на спецоперацию. Он прослужил полгода врачом-травматологом и реабилитологом в военном госпитале в Луганской Народной Республике. До этого исполнял обязанности министра здравоохранения Коми с апреля 2021 года.

Как отметил Дягилев в своем Telegram-канале, сейчас он "на побывке", чтобы встретиться с семьей, решить накопившиеся вопросы. Возвращаться на СВО или нет, он еще не решил. Дягилев 15 декабря принял участие в работе коллегии Минздрава Коми, где объявил о своем последнем дне работы в Коми. С 8 декабря исполняющим обязанности министра назначен бывший главный врач санатория "Серегово" в регионе Сергей Булатов.