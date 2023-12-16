Под Псковом открыли мемориал в честь героя СВО Николая Юганца

В церемонии приняли участие мать героя и его близкие, а также друзья, представители местной власти и общественных объединений

ПСКОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски состоялась в Карамышевской средней школе Псковского района в честь Николая Юганца, который погиб в ходе специальной военной операции и награжден посмертно орденом Мужества. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

"Мемориальную доску открыли на фасаде здания Карамышевской средней школы Псковского района в честь Николая Юганца. Он ушел как мобилизованный на СВО в сентябре 2022 года и нес военную службу в 234-м полку 76-й дивизии ВДВ в звании сержанта. При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб 7 апреля 2023 года под городом Кременная. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Николай Юганец награжден орденом Мужества посмертно", - написала Федорова на своей странице во "ВКонтакте".

Она отметила, что в церемонии приняла участие мать героя и его близкие, друзья, представители местной власти и общественных объединений, а также участники боевых действий, педагоги, ученики и юнармейцы.

"После открытия мемориальной доски светлую память Николая Юганца почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Жители Псковского района всегда будут помнить тех, кто встал на защиту нашей родины. Только благодаря таким людям над нами сегодня мирное небо! Вечная память герою", - добавила Федорова.