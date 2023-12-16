В посольстве России в Люксембурге прошел День памяти Чингиза Айтматова

Мероприятие приурочили к 95-летию со дня рождения писателя

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Посольство России в Люксембурге провело литературные чтения и открытие фотовыставки памяти советского писателя Чингиза Айтматова, который также был последним послом СССР и первым послом России в великом герцогстве, а затем много лет прослужил послом Киргизии в странах Бенилюкса. Памятные мероприятия прошли при поддержке Российского центра науки и культуры и посольства Киргизии в Бельгии, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятия приурочены к отмечавшемуся 12 декабря 95-летию со дня рождения писателя, фигура которого в Люксембурге имеет особое значение - в 1990-1994 годах Айтматов был последним послом СССР и первым послом России в Люксембурге, а с 1994 по 2006 годы - послом Киргизии в странах Бенилюкса.

В торжественной камерной церемонии в замке Бегген в российском посольстве приняли участие около 50 человек, среди которых были дипломаты, деятели культуры, журналисты, российские соотечественники. Здесь была открыта выставка архивных документов и фотографий, отражающих продолжительный и насыщенный творческий и профессиональный путь писателя и дипломата.

В ходе литературных чтений российская актриса театра и кино Александра Хорунжая прочитала отрывки из повести "Материнское поле" и рассказа-притчи "Плач перелетной птицы".

Опередивший время

"Я не раз думал о том, что Чингиз Айтматов опередил свое время. В его творчестве соединились Восток и Запад. Формула Киплинга, что "Запад - есть Запад, Восток - есть Восток, и с места они не сойдут", Чингизу Айтматову была не близка: в его творчестве много элементов восточной культуры - это и метафоричность изложения, и постоянные отсылки к легендам, преданиям, и бытовые детали. Вместе с тем в его произведениях четко просматриваются черты европейского экзистенциализма. Его герои - воплощение концепции, согласно которой человек ярче всего проявляет свое внутреннее "Я" в пограничных состояниях. По Айтматову, человек в даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах должен оставаться верен себе", - сказал в своем выступлении посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов.

В беседе с корреспондентом ТАСС посол напомнил, слова Айтматова, что человек, "оторванный от своих корней, от "малой родины", традиций своего народа подвержен манипулированию собой, своим поведением".

"В эпоху глобализации эта мысль особенно актуальна, - подчеркнул он. - Именно Айтматов внес в литературный обиход легенду о манкуртах-рабах (роман "И дольше века длится день"), которым пытками стирали память, чтобы они беспрекословно подчинялись хозяину".

"Мы глубоко благодарны и признательны России за память и уважение, которое оказывается нашему великому земляку. На российских театральных сценах идут постановки по мотивам произведений Айтматова, ему возводятся памятники, его именем называются улицы, скверы и даже лайнер "Аэрофлота". В этом же ряду стоит и сегодняшнее мероприятие памяти Чингиза Айтматова, любезно организованное посольством России в Люксембурге", - заявил в свою очередь посол Киргизии в Бельгии Айдит Эркин.

Путь писателя

Чингиз Айтматов, родившийся 12 декабря 1928 года в Киргизской АССР, был зоотехником по первому образованию и именно с этой специальности начал свой трудовой путь. За почти 80 лет жизни успел пройти множество профессий: журналиста, управленца, парламентария, дипломата. Призванием всей его жизни стала литература: свои первые произведения на киргизском языке он опубликовал в 1952 году, в возрасте 24 лет, к 1956 году закончил Высшие литературные курсы СССР в Москве. Примерно до 1965 года он публиковался на киргизском языке, затем перешел на русский, продолжая писать и на киргизском. Его перу принадлежат десятки романов, повестей, рассказов и новелл, которые принесли ему мировую славу и признание. Искусное сплетение мифологических и реальных сюжетов, столкновения исторических событий, древних преданий и современного сознания сформировали его узнаваемый и уникальный литературный стиль.