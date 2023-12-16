Parisien: самолет главы МИД Франции развернулся над Адриатическим морем из-за неполадки

Ее выявили примерно в 12:00 мск, когда Катрин Колонна летела в сторону Ливана, сообщила газета

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Причина переноса визита в Ливан министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заключается в технической неисправности самолета. Он был вынужден развернуться над Адриатическим морем и вернуться во Францию, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

По данным издания, неполадка была выявлена примерно в 10:00 по местному времени (12:00 мск), когда Колонна уже летела в сторону Ливана. Как говорится в публикации, правительственный самолет Falcon был вынужден совершить разворот в районе Италии. Он вернулся на авиабазу во французском регионе Иль-де-Франс. В сообщении отмечается, что самолет не будет использоваться до конца дня.

Ранее МИД Франции сообщал о переносе запланированного на 16 декабря визита главы МИД в Ливан из-за "технической неполадки". Тем не менее 17 декабря министр, согласно изначальному плану, посетит Израиль и палестинские территории, а уже на следующий день отправится в Ливан.

Как сообщал МИД, в ходе ближневосточного турне Колонна планирует "обсудить действия Франции в гуманитарной и политической сферах и вопросы безопасности". Непосредственно в Ливане министр намеревается "продолжить усилия Франции по борьбе со втягиванием в конфликт" между Израилем и палестинским движением ХАМАС других стран региона. Программа визита включает встречу с назначенным премьер-министром Ливана Наджибом Микати, а также с командующим Временными силами ООН в Ливане генерал-майором Арольдо Ласаро Саенсом.