В Калининграде замминистра обороны РФ Фомин наградил участников СВО

Генерал-полковник встретился с военнослужащими, находящимися на лечении в 1 409-м Военно-морском клиническом госпитале

ТАСС, 16 декабря. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с военнослужащими - участниками специальной военной операции, находящимися на лечении в 1 409-м Военно-морском клиническом госпитале в Калининграде. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник госпиталя доложил об организации лечения военнослужащих. Во время обхода Александр Фомин навестил военнослужащих в палатах, ознакомился с условиями размещения и ответил на актуальные вопросы. Также он вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащие были удостоены таких наград, как орден "Мужества", медаль "За отвагу", медаль "Ушакова", медаль "За храбрость" II степени, знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль "За боевые отличия".

"Александр Фомин передал слова благодарности от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга", - добавили в Минобороны.