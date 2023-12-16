В Новошахтинске Ростовской области отключили подстанции для проведения аварийных работ

Ориентировочное время восстановления - четыре часа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Районные подстанции города Новошахтинска Ростовской области отключены для проведения ремонтных работ на линиях электроснабжения, в связи с этим водоснабжение будет частично ограничено или подаваться с пониженным давлением. Об этом сообщил в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

"Новошахтинск. В 17:20 мск аварийное отключение всех районных подстанций города, за исключением Н-16, для проведения аварийных ремонтных работ на линиях электроснабжения, идущих в город. Ориентировочное время восстановления - 4 часа", - написал он.

По словам министра, в зону отключения попадают около 90 объектов социальной сферы, в том числе школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социального обслуживания граждан. Также без электроснабжения останутся 7 водопроводных станций, 10 канализационных насосных станций и сооружений, 17 котельных, 9 электрических подстанций и одна газораспределительная. "До восстановления энергоснабжения котельные остаются на резервных источниках электроснабжения, кроме 8. На насосных станциях идет набор резервуаров. Водоснабжение будет ограничено частично или подаваться с пониженным давлением", - добавил Сизиков.

Электроснабжение в Новошахтинске, которое было нарушено из-за непогоды, восстановлено. Кроме того, была возобновлена работа двух городских насосных станций.

В регионе из-за отключений электроснабжения нарушено тепло- и водоснабжение в нескольких населенных пунктах. Устранить эти аварии коммунальные службы планируют в течение дня. В регионе развернуто шесть пунктов обогрева и питания, в том числе четыре - в Аксайском районе и два - в Гуково. В Аксайском районе подготовлены к открытию еще 13 пунктов на 1,5 тыс. мест.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области. ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.