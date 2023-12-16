Серебренников заявил, что Шольц посетил его спектакль в Гамбурге

Канцлер Германии в беседе с артистами признался, что боялся пропустить показ из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, рассказал режиссер

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц по возвращении с саммита ЕС в Брюсселе посетил в Гамбурге спектакль BAROCCO Кирилла Серебренникова и в беседе с артистами признался, что боялся его пропустить из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом российский режиссер рассказал в своем Telegram-канале.

"Сначала он [Шольц] выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги", - написал Серебренников. Он сообщил, что актер Тило Вернер в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, "пошутил про "отношения" Шольца и Орбана". "Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся", - отметил он.

Спектакль состоялся в театре Thalia. Как сообщил Серебренников, Федеральное ведомство по уголовным делам уведомило о том, что Шольц сразу по прибытии из Брюсселя посетит представление вместе с женой Бриттой Эрнст. "Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, короткий прием с шампанским с интендантом Йоахимом Люксом, и затем Шольц и Эрнст сели посредине партера <...>", - отметил режиссер. По его словам, Шольц в беседе с артистами заявил о том, что "в Брюсселе больше всего беспокоился о том, что Виктор Орбан так долго будет говорить, что ему придется пропустить представление в Thalia".

Как ранее сообщило европейское издание газеты Politico, Шольц на саммите ЕС в четверг предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав сообщества. По словам одного из европейских дипломатов, Шольц "использовал старый трюк" со времен работы на посту заместителя председателя молодежной организации Социал-демократической партии Германии. Как отметил сам канцлер, в результате европейские лидеры смогли принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, оставив за венгерским премьером "право заявить, что он не голосовал за данное решение". Издание отмечает, что за несколько часов до этого венгерский лидер отстаивал свою позицию касательно данного вопроса во время завтрака с Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. После трехчасовых дискуссий с другими представителями европейских стран на саммите ЕС Орбан принял решение покинуть зал заседаний, заявив, что "Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении и поэтому сегодня воздержалась".