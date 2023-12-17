В Приангарье планируют построить футбольный манеж

Объект предполагается возвести до 2026 года в рамках четырехстороннего соглашения

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Полноразмерный манеж для круглогодичных занятий футболом построят в Иркутской области до 2026 года, сообщила пресс-служба правительства региона. Это предусмотрено соглашением, подписанным между правительством области, региональной федерацией футбола, Российским футбольном союзом, Министерством спорта РФ.

"Четырехстороннее соглашение предполагает реализацию системных мер, направленных на развитие футбола в регионе. <…> Чтобы футбол был доступен круглогодично, к 2026 году в Иркутской области появится полноразмерный манеж, планируется строительство стадиона, полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытиями, мини-футбольных площадок", - привели в пресс-службе слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

В соглашении также предусмотрены увеличение количества соревнований, в том числе для школьников и студентов, подготовка специалистов в сфере футбола, усиление информационного сопровождения футбольных событий.

Этот вид спорта является одним из самым популярных в Иркутской области. В регионе работает спортивная школа по футболу, которая имеет сеть отделений в муниципалитетах, сформированы команды "Байкал" и "Иркутск".