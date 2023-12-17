В Москве ожидаются мокрый снег, гололедица и до плюс 1 градуса

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 1 до плюс 1 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 1 градуса, ожидается гололедица.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.