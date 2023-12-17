В Москве высота снежного покрова стала рекордной за всю историю наблюдений

Она составила 38 см

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова в столице достигла 38 см, став рекордной для 17 декабря за всю историю наблюдений. Предыдущее достижение было зафиксировано в 1941 году - 36 см, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции мегаполиса [на] ВДНХ за прошедшие сутки уменьшилась на 1 см и составляет 38 см, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Прежнее достижение принадлежало 1941 году и составляло 36 см", - говорится в сообщении.

По словам синоптика, в Москве уже третий день продолжается вторая серия снежных рекордов. Он добавил, что первая серия рекордов длилась шесть дней - с 4 по 9 декабря.

"Самая высокая высота снежного покрова в столичном регионе наблюдается на метеостанции МГУ и в Коломне и составляет 45 см", - заключил Леус.