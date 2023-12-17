В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Он будет действовать до 19 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до 19 декабря из-за сильного ветра и гололедицы.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с и изморозевого отложения будет действовать до 16:00 мск 17 декабря.

Период предупреждения о гололедице продлится в Москве до 16:00 мск 19 декабря.

В Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 18:00 мск 19 декабря.

Желтый уровень является вторым уровнем погодной опасности.