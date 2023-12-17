Под Архангельском открылась резиденция Деда Мороза

Она находится в северном доме постройки XIX века

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза открылась в музее-заповеднике под открытым небом "Малые Корелы" в северном доме постройки XIX века, рассказала ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея Юлия Волова.

"Дом Деда Мороза - это резиденция Деда Мороза в Малых Корелах, где наших посетителей встречает главный новогодний волшебник, - сказала Волова. - Резиденция - это дом-двор Якова Андреевича Попова конца XIX века, находится он в Каргопольско-Онежском секторе музея, он был перевезен в 1972 году из деревни Погост Каргопольского района. На момент перевозки сохранилась только жилая часть, двор был утрачен, но в музее дом был полностью восстановлен, и поветь стала резиденцией Деда Мороза".

Посетители могут подняться в дом по взвозу - широкому деревянному пандусу, для удобства там сделаны ступени. С 17 декабря в Корелах начались экскурсии для детей и взрослых "В гости к Морозу Ивановичу", а также посвященные святкам в северной деревне.

В музее на пруду у дома Пухова сделана ледовая карусель. А в самом доме можно будет испечь лешуконскую сканую козулю или печатный пряник, научиться плетению из ниток и ткачеству, освоить азы верховой набойки и лоскутного шитья. Козули - это старинные поморские пряники, традиционно изображающие рогатых животных. Архангельские козули пекут из темного теста с большим количеством пряностей и украшают сахарной глазурью. Лешуконская козуля - более архаичная, из постного теста. Из него скатывают длинные жгутики, из которых выкладывают фигурки коз, барашков и оленей. "Это обрядовое печенье, которое выпекалось на Рождество, оно представляет собой фигурки рогатых животных, потому что в народной культуре рогатые животные - символ плодородия, богатой и сытой жизни", - пояснила собеседница агентства.

Дом Деда Мороза в Малых Корелах будет открыт до 8 января.

"Малые Корелы" - самый большой музей под открытым небом в России. Площадь экспозиции - 78 га, охраняемая территория - около 140 га. Созданная архитектурно-ландшафтная экспозиция из четырех секторов: Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского, объединяет 86 памятников - объектов культурного наследия России.