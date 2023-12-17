В Дагестане восстановили прерванное из-за технологических нарушений электроснабжение

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что около 75 тыс. человек в результате аварии остались без электричества

МАХАЧКАЛА, 17 декабря./ТАСС/. Специалисты полностью восстановили электроснабжение всех потребителей в Дербенте и Дербентском районе Дагестана, обесточенных из-за технологических нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" завершили работы на энергообъектах Дербента, Дербентского района Дагестана и полностью восстановили электроснабжение жителей", - сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС России по Дагестану, сообщило, что около 75 тыс. человек в результате аварии остались без электричества в Дербенте и Дербентском районе.