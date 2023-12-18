ФСБ обнародовала документы к 80-летию суда над нацистами в Харькове

Среди них есть 50-минутный документальный фильм с выступлениями свидетелей, подсудимых, гособвинителя и судей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала к 80-летию первого на территории СССР открытого судебного процесса над германскими нацистскими преступниками, прошедшего в декабре 1943 года в Харькове, рассекреченные документы из своего центрального архива.

Харьковский процесс, проходивший с 15 декабря 1943 года и завершившийся 19 декабря вынесением приговора, стал первым на территории СССР открытым судебным процессом, где перед судом предстали не только пособники нацистов, но и немецкие военные преступники за жестокие преступления против мирных граждан.

Харьков был освобожден частями Красной армии 23 августа 1943 года и тогда сотрудники "Смерша" стали устанавливать виновных в убийствах советских граждан в период оккупации Харькова и Харьковской области.

Гласный процесс

"В августе - сентябре с. г. органами контрразведки были установлены многочисленные факты истребления гитлеровскими палачами по указанию германского командования мирных советских граждан путем удушения в специально оборудованных для этой цели машинах прозванных "душегубками". Только в одном Харькове немцы путем удушения, расстрелов и сожжения истребили свыше 26 тыс. советских граждан", - говорится в докладной записке начальника "Смерш" Виктора Абакумова руководителям Государственного комитета обороны Сталину и Молотову от 28 сентября 1943 года. Он привел показания выявленных "Смершем" участников и очевидцев казней.

Так, взятый в апреле 1943 года в плен под Смоленском переводчик Роберт Киршфельд сообщил, что в 1942 году узнал от ефрейтора, что командование германской армии "изобрело новый способ расправы с населением оккупированной советской территории путем применения специальных машин, которые избавляют немцев от больших хлопот связанных с расстрелом и повешением и применяются немцами как средство более "гуманной" казни во всех крупных городах оккупированных территорий, в том числе в Варшаве, Минске и Смоленске". По его словам, такой же автомобиль он видел и в Смоленске.

Плененный под Сталинградом бывший сотрудник тайной полиции Рейнгард Рецлав, участвовавший в карательных акциях в Харькове, рассказал, что машину подгоняли к дверям тюрьмы и обессиленных арестованных, которым было трудно забраться в кузов на высоту метра над землей, подталкивали прикладами винтовок и ногами, если это не помогало - просто бросали в машину, а затем тела умерщвленных сбрасывали в овраг за городом. "По моим подсчетам, в период с марта по июнь 1942 года было умерщвлено таким способом не менее 8 тыс. человек", - сообщил Рецлав.

Бывший шофер харьковского гестапо Михаил Буланов сообщил, что машина "газ ваген" была доставлена из Германии в Харьков в январе 1942 года, в район старых бараков под Харьковом. На ней привозили трупы, складировали в бараках, и когда барак наполнялся, его поджигали. "Мне приходилось производить чистку кузова, где я часто обнаруживал оставшиеся там мужские и женские туфли, детские ботиночки и шапочки", - заявил Буланов.

Пытки граждан и убийство военнопленных

Состоявший в тайной полиции Рецлав сообщил, что арестованных в гестапо избивали так жестоко, "что крики были на весь дом на Сумской улице в Харькове и далеко за его пределами". По приказу начальника он сам также избивал арестованных, "когда следователи уставали от избиения".

"Нам настоятельно внушали, что каждый русский человек - это партизан, зверь, и что другого обращения русский человек не заслужил", - заявил на допросе Рецлав. Сотрудников, проявлявших жестокость к русским, даже поощряли по службе.

В записке Абакумова говорится и об убийстве 800 советских военнослужащих, находившихся в госпитале на улице Тринклера в Харькове, которых не успели эвакуировать при отступлении Красной армии. Согласно показаниям медперсонала госпиталя, 12 марта 1943 года к госпиталю прибыли на нескольких грузовиках бойцы дивизии СС "Адольф Гитлер", подбросили к одному из корпусов зажигательные бомбы, заколотили дверь и со двора расстреливали тех раненых, кто пытался выскочить в окно из горящего здания.

Абакумов привел также показания о расстреле в декабре 1941 года около 700 пациентов Харьковского психоневрологического института, в том числе женщин, стариков и детей, которые в одном белье были погружены гестаповцами в восемь грузовиков, а также данные о расстреле по приказу немецкого военного коменданта Харькова в Дробицком Яре более 17 тысяч евреев, официально высланных в гетто в Польшу.

"Полагал бы целесообразным организовать по делу гласный процесс, с освещением его в печати", - написал Абакумов Сталину и Молотову.

Процесс и приговор

В числе обнародованных ФСБ документов - снятый 80 лет назад 50-минутный документальный фильм со съемкой харьковского процесса, выступлениями свидетелей, подсудимых - старшего ефрейтора Рейнгарда Рецлава, капитана Вильгельма Лангхельда, унтерштурмфюрера СС Ганса Рица и шофера харьковского отделения гестапо Михаила Буланова, признанного виновным в измене Родине, а также гособвинителя и судей.

Среди обнародованных документов - предложение Абакумова Сталину обнародовать исполнение приговора (смертная казнь путем повешения) и сообщение Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) о том, что он был исполнен 19 декабря в 11 часов в Харькове. "На городской площади во время приведения в исполнение приговора военного трибунала присутствовало свыше 40 тыс. трудящихся города Харькова и колхозников близлежащих районов Харьковской области, бойцы и офицеры Красной армии, представители советской и иностранной прессы. Оглашение и приведение в исполнение приговора было встречено <...> с большим удовлетворением, бурными и долго несмолкающими аплодисментами", - говорится в тексте сообщения. Также среди опубликованных ФСБ материалов - публикация на первой полосе "Правды" от 20 декабря 1943 года статьи "Смерть немецким извергам!" о вынесении и исполнении приговора.