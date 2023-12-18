Пять провинций Китая столкнулись с нехваткой донорской крови из-за вспышки ОРЗ

Сокращение запасов биоматериала произошло в регионах Хэнань, Шаньдун, Фуцзянь, Хубэй и Шаньси, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять крупных провинций Китая столкнулись с нехваткой донорской крови из-за вспышки респираторных заболеваний. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, власти провинций Хэнань, Шаньдун, Фуцзянь, Хубэй и Шаньси (общее население около 335,8 млн человек) сообщили о сокращении запасов донорской крови. Как отмечает газета, это может быть вызвано тем, что действующие в стране регламенты запрещают людям сдавать кровь в случае заболевания простудой, гриппом или ангиной.

В то же время издание подчеркивает, что эта проблема в Китае носит сезонный характер, так как осенью и зимой количество доноров на пунктах сдачи крови значительно снижается. По мнению авторов статьи, это может быть связано с убеждениями, что донорство крови снижает иммунитет.

Ранее компетентные учреждения Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в стране. Ожидается, что в ближайшее время их будет еще больше. В основном это вызвано вирусом гриппа, у некоторых больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус. Как утверждается, медики в КНР не выявили возбудителей заболевания, которые были бы прежде неизвестны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии. 27 ноября исполняющая обязанности директора ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что рост случаев ОРЗ в Китае не связан с новыми патогенами.