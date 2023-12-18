На Камчатке планируют запустить туры к вулканам на сноубайках

Их хотят организовать в преддверии новогодних праздников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Туры на сноубайках к вулканам Корякский и Авачинская сопка запустят на Камчатке в преддверии зимних праздников, во время которых в регион ожидается наплыв туристов. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информационной политики администрации губернатора Камчатского края Александра Галдина.

"Мотопарк "Камчатка" на новогодние выходные приглашает в нетривиальное путешествие к домашним вулканам столицы нашего региона на сноубайках, где участников программы ждут заснеженные склоны Корякского и Авачинского вулканов. На маршруте открывается потрясающий вид на Петропавловск-Камчатский, Елизово, вулканы и Авачинскую бухту", - рассказала Галдина.

По ее словам, особенной популярностью у туристов на Камчатке зимой также пользуются горнолыжные туры, в том числе фрирайд на склонах вулканов, хели-ски туры, посещение питомников ездовых собак, зимний серфинг в водах Тихого океана. Также гости полуострова посещают горячие термальные источники.

О других направлениях

Как рассказали ТАСС в Ассоциации туриндустрии Камчатки, в последние годы туристы все чаще выбирают туры, связанные с зимней рыбалкой. Самые популярные места для подледной рыбалки - озера Калагирь, Дальнее, Начикинское и Налычево, реки Авача, Быстрая, Опала, Хламовитка, Широкая и Авачинская бухта. Для любителей менее экстремального отдыха, туркомпании полуострова подготовили программы: прогулки на снегоступах по заснеженным лесам, гастротуры, обзорные вертолетные экскурсии.

"Многие туристические операторы и средства размещения уже подготовили новогодние предложения для желающих особенно провести праздничные каникулы на Камчатке. Каждый в нашем регионе сможет выбрать свое идеальное место для отдыха", - сказали в ассоциации.

По предварительным данным, туристический поток на Камчатку с января по сентябрь 2023 года достиг отметки в 330 тысяч человек. В 2022 году туристический поток на Камчатку достиг 350 тысяч человек - рекордный показатель за всю историю отрасли.