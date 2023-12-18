"Ведомости": комитет Госдумы не поддержал запрет на аборты в частных клиниках

В комитете ГД по охране здоровья отметили, что у россиян должно быть право самостоятельно выбирать врача и медицинскую организацию для проведения такой операции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава РФ и выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, направленное комитетом председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Отмечается, что комитет ГД по охране здоровья пришел к выводу о необходимости сохранить права выбора гражданином России врача и медорганизации для искусственного прерывания беременности. Комитет также выступает за продолжение развития механизма доабортного консультирования. Как следует из письма со ссылкой на данные Минздрава, в 2022 году доля женщин, передумавших делать аборт, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила почти 23%, что позволило сохранить более 47 тыс. беременностей. Кроме того, депутаты рекомендуют формировать позитивные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить меры контроля за работой частных клиник.

Как пишет газета, представители комитета разделяют позицию, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов, в том числе в частных клиниках, требует "тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин".

В 2023 году в нескольких российских регионах приняли законы о запрете склонять женщин к аборту, в других - например, в Крыму, Татарстане, Курской и Липецкой областях, - частные клиники добровольно отказались проводить операции по искусственному прерыванию беременности. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране.