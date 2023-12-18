В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за аномально низких температур

В регионе прогнозируют морозы до 22 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области из-за аномально низких температур. Об этом сообщили в Амурском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение: с 19 по 22 декабря местами по восточным районам Амурской области сохраняется аномально холодная погода - среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, днем прогнозируется до минус 21, местами до 29-34 градусов ниже нуля. Ночью минус 35-45 градусов. Также в регионе отмечается западный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В целом по области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью местами морозный туман.