В Курске открыли мемориал в честь героев-химиков, участвующих в СВО

Монумент символизирует отвагу и мужество военнослужащих подразделений РХБЗ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мемориал героям-химикам участникам спецоперации открыли в Курске. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, монумент символизирует отвагу и мужество военнослужащих подразделений РХБЗ.

"На территории 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа торжественно открыли мемориал-памятник героям-химикам - участникам специальной военной операции. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты сейчас находятся на переднем крае, профессионально и эффективно выполняют задачи в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчеты огнеметчиков, вооруженные реактивным пехотным огнеметом "Шмель", подходят к позициям противника на расстояние до 100 м и уничтожают места дислокации, личные состав и легкобронированную технику боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). А тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" войск РХБЗ действуют в боевых порядках, поддерживаемых с открытых и закрытых позиций.

"На наших направлениях созданы легкие огнеметные подразделения, на вооружении стоят реактивные пехотные огнеметы "Шмель". Противник боится наше оружие. Термобары (термобарические снаряды) сжигают все, попадают во все перекрытые щели, входы, сообщения, в помещения. "Солнцепеков" весь мир боится. Потому что аналогов таким машинам нет, выжигают до 4-5 футбольных полей. Поэтому противник за ними так охотится", - приводятся в сообщении слова заместителя командира батальона Героя России Сергея Бачерикова.