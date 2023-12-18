В МЧС Якутии впервые поступили вездеходы "Бурлак"

Новую технику сконструировали с учетом требований спасателей

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) получило два вездехода "Бурлак", новая техника сконструирована российским заводом-изготовителем по соглашению с ведомством и с учетом требований спасателей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"За три года испытаний вездеход "Бурлак" подтвердил на практике свою результативность. Сотрудники регионального управления МЧС России проверяли периодичность, стоимость и удобство выполнения работ по техническому обслуживанию вездехода, антикоррозийную стойкость, надежность агрегатов, расход запасных частей и материалов, удобство управления, а также уровень готовности к работе в реальных условиях", - сообщили в управлении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, на основной баланс "Бурлаки" приняты впервые, до этого отправляли только для испытаний.

В 2023 году экспедиция спасателей по якутской Арктике преодолела почти 4 тыс. км, испытывая технику по зимникам, бездорожью и горной местности. "Для спасательных работ нужна техника, которая в сложных климатических условиях может работать круглогодично. Кроме того, вездеходы полностью наши, отечественные. Современная специальная техника должна повысить оперативное реагирование на любые происшествия, и внесет вклад в обеспечении безопасности населения Якутии", - добавили в МЧС.

Вездеходы "Бурлак" различных модификаций производят на заводе в Кургане. Эта техника работает в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях, а также в Антарктиде.