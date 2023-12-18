Северный Кипр ждет россиян на отдых с перелетом из Турции

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар выразил надежду на то, что турпоток из РФ в будущем увеличится

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Российских туристов будут рады принять на Северном Кипре, до самопровозглашенной республики можно добраться ежедневными рейсами из Турции. Об этом сообщил ТАСС лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, кроме Турции ее не признает ни одно государство).

"Хочу сказать, что мы здесь будем очень рады видеть больше россиян, мы их уважаем и находимся с ними в дружественных отношениях", - сказал Татар.

Он обратил внимание, что российские туристы могут "очень просто" добраться до Северного Кипра с пересадкой в Турции. "С Турцией нас соединяют ежедневные рейсы. И у нас есть связи с самыми различными турецкими аэропортами, с каждым портом", - сказал лидер турок-киприотов.

"Знаю, что граждане РФ сталкиваются с определенными трудностями, когда направляются в европейские страны, - продолжил он. - Это связано, например, с визовыми вопросами и регулированием российского авиапотока в Европе. С Турцией у России нет таких проблем".

В этом контексте Татар выразил надежду, что туристический поток из РФ в самопровозглашенную республику Северный Кипр в будущем увеличится.