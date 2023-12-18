В Бурятии разработали пять турпроектов для школьников по программе "Классная страна"

Маршрут-победитель объявят 11 января

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Педагоги и представители туротрасли Бурятии разработали пять проектов для развития школьного и студенческого туризма по программе "Классная страна" Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщил ТАСС министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Это образовательные проекты, направленные на развитие туризма не только с точки зрения экономической пользы, но и с точки зрения решения социальных задач. Наша команда работала девять месяцев, созданы проекты - маршруты, готовые для реализации в учебных учреждениях, по трекам "Наука", "Экология", "Культура", "Патриотизм", "Спорт и здоровый образ жизни", - сообщил Доржиев.

По его словам, все пять проектов участвуют в голосовании. Путешествие, ставшее победителем, объявят на церемонии награждения 11 января на Международной выставке-форуме "Россия". По всем пяти трекам в регионе разработали учебно-методические комплексы, и маршруты уже могут использоваться образовательными учреждениями в качестве части учебной программы по тому или иному предмету.

Первый проект - "Ацагат-Байкал", его участниками могут стать учащиеся 8-11 классов и колледжей. Программа предполагает посещение этнокомплекса "Степной кочевник", возможность научиться стрелять из лука и возводить юрту, а также поучаствовать в спортивных соревнованиях на берегу Байкала. Второй проект - "Караванные истории" - это двухдневное путешествие, которое проходит через город Кяхта, откуда начинался российский участок Великого чайного пути. Там можно познакомиться с историей купечества, архитектурой старого города и поучаствовать в театрализованном представлении "Верхнеудинская ярмарка".

Третий проект рассчитан на девятиклассников: в маршрут входит посещение солнечной электростанции в Тарбагатае, Гусиноозерской ГРЭС, Улан-Удэнского авиазавода, уникальной нефритовой фабрики и Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Четвертый маршрут - "Заповедная страна Байкалия", его ядро - Байкальский биосферный заповедник и экологические уроки, в том числе на станции кольцевания птиц "Байкальская". Пятый проект - "От юрты к космосу", в который включен мастер-класс по бурятскому обрядовому танцу Ехору, посещение интерактивной площадки "Тактильная юрта", Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева, Этнографического музея народов Забайкалья, Национальной библиотеки Бурятии и школы креативных индустрий "Байкал арт".

Программа Агентства стратегических инициатив "Классная страна" направлена на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель - создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма.