В Приморье для 1 тыс. школьников проведут уроки локальной гастрономии

Готовность принять участие в мастер-классах выразили уже восемь ресторанных групп

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Гастрономические уроки, где школьников познакомят с локальными дальневосточными продуктами, состоятся до конца учебного года. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента программ и аналитики туристско-информационного центра Приморья Виталий Станиславчук.

"Порядка 1 тыс. детей мы планируем привлечь к участию в мастер-классах до конца мая. Мы рассчитываем, что такие уроки будут продолжаться и далее, потому что в этом заинтересованы школы и управление образования, через знакомство с местными продуктами мы развиваем в детях патриотизм - даем людям поводы для гастрономической гордости. В-третьих - гастрономические проекты - ресторанные группы в этом тоже заинтересованы, так они показывают близость, доступность локального продукта", - разъяснил собеседник агентства.

Он обозначил, что каждый месяц - с декабря по май - шеф-повара ведущих ресторанов региона будут проводить по два гастрономических урока - каждый раз в новой школе, чтобы заинтересовать как можно больше детей. Учебные заведения сами будут выбирать возраст и класс, в котором состоится мастер-класс, а рестораторы обеспечат учеников нужными продуктами. Особое внимание на мероприятиях уделят знакомству с локальными продуктами, а уровень сложности блюд и напитков будет зависеть от возраста ребят. Организаторы заранее уточнят, есть ли у детей аллергические реакции на пищу, чтобы обеспечить их комфорт и безопасность.

Готовность поддержать проект и принять участие в мастер-классах для детей уже выразили восемь ресторанных групп. "Мы пропагандируем дальневосточную кухню, даже классические блюда будут с местными региональными продуктами. К примеру, хинкали могут быть с актинидией [так называется лиана, ягоды которой по вкусу напоминают киви, в народе их называют "кишмиш"]. А завертоны могут быть с минтаем, с гребешком, которые нам близки", - сказал Станиславчук, отметив, что даже кофейные напитки или какао могут быть приготовлены с локальными составляющими - кедровым молоком или шишками.

О местных продуктах

Детей будут знакомить с продуктами разных ценовых категорий. "В День знаний на центральной площади Владивостока мы проводили мастер-классы для детей, и выяснилось, что многие, к великому сожалению, не знают, как выглядят трепанг, гребешок, элеутерококк. Познакомить - одна из основных задач, а затем ребята смогут это и приготовить сами. В том числе и патриотизм основывается на местном, локальном продукте, ведь если человек знает, что в Приморье есть такой богатый набор уникальных продуктов, он будет гордиться своей малой родиной", - подчеркнул представитель туристско-информационного центра и добавил, что позже ознакомительные мероприятия будут проходить не только во Владивостоке, но и в других населенных пунктах региона.

Инициаторами и организаторами этого нововведения выступили Агентство по туризму Приморского края, туристско-информационный центр региона и Департамент образования Владивостока. Мастер-классы подразумевают демонстрацию приготовления блюд и погружение в культуру и историю дальневосточной кухни. Ребята узнают, на основе каких традиций она сформировалась, что привнесли в нее те или иные страны и народы, как удалось сохранить рецепты прошлых столетий.

Локальную гастрономию в Приморье развивают, приобщая жителей и гостей края к малоизвестным или забывшимся местным продуктам, включая корюшку, минтай, мидии, папоротник и другие. В регионе издан сборник рецептов региональной дальневосточной кухни, дублированный шрифтом Брайля, проходят открытые мастер-классы по приготовлению местных блюд на городских праздниках. Дизайнеры создают принты для открыток, одежды и посуды с изображениями локальной гастрономии.