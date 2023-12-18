В Ростовской области из-за непогоды закрыли 14 детских садов

Обучение в 18 школах региона организовали в дистанционном формате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Часть школ в Ростовской области перешли на дистанционное обучение из-за последствий непогоды, 14 детских садов закрыли по причине отсутствия электроэнергии, отопления и воды. Об этом сообщили в министерстве общего и профессионального образования региона.

"18 декабря в Аксайском, Красносулинском, Миллеровском, Неклиновском, Родионово-Несветайском районах 14 детских садов временно не работают из-за отсутствия электроэнергии, отопления и воды. Обучение в 18 школах в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Аксайском, Заветинском, Миллеровском и Ремонтненском районах организовано в формате дистанционного обучения или самоподготовки. Сокращенный режим обучения введен в 3 школах города Гуково и Родионово-Несветайского района. В 2 школах Красносулинского района занятия перенесены на субботу", - говорится в сообщении.

Колледжи, подведомственные Минобразования региона, работают в штатном режиме.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев, в Ростовской области завершается работа по восстановлению низковольтных распределительных сетей по точечным заявкам потребителей и отдельным улицам. Отключения повторно произошли в основном из-за падения обледеневших деревьев. "В настоящее время, по данным диспетчерских служб, без электроснабжения остается около 1 тыс. человек в 7 населенных пунктах. Задействовано 115 бригад энергетиков в составе 431 человека и 195 единиц спецтехники", - отметил глава региона.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в региональные травмпункты.