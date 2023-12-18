Киев нарушил более 12 международных документов о защите детей

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко сообщила, что при подготовке проекта доклада парламентарии основывались на международной классификации основных преступлений против несовершеннолетних

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Киевский режим нарушил положения свыше 12 международных документов, направленных на защиту детей. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко.

"Сегодня мы проводим заключительное заседание парламентской комиссии в 2023 году. Поэтому хочу подвести промежуточные итоги нашей деятельности за полгода. Комиссией был собран большой материал, позволяющий подготовить доклад о преступных действиях в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. <...> Нарушено более 12 международных документов, направленных на защиту детей", - сказала Святенко. Она отметила, что при подготовке проекта доклада парламентарии основывались на международной классификации основных преступлений против несовершеннолетних.

"В девяти разделах проекта доклада отмечены такие преступления, как перемещение детей за рубеж без согласия родителей, похищение в целях незаконного усыновления и эксплуатации, продажа в качестве доноров органов; преступления против половой неприкосновенности; нарушение социальных прав: на охрану здоровья, образование, духовно-нравственное и физическое развитие; нападение на объекты системы здравоохранения и образования, оставление без попечения и опеки после ареста родителей", - заявила Святенко.

Она добавила, что в проект доклада включены такие преступления, как пропаганда киевским режимом на государственном уровне идеологии украинского неонацизма и русофобии, героизация украинских нацистов, а также вербовка, вовлечение подростков в разведывательно-диверсионную и деструктивную деятельность.

Кроме того, по словам Святенко, в материалах отражены данные о мерах, принимаемых Россией по поддержке пострадавших детей, и подробная информация об обращениях, направленных в международные организации, с призывом осудить преступления Киева в отношении детей. "На рассмотрение мы выносим первоначальную версию доклада. Важно, чтобы все поступающие дополнения и замечания были проработаны в рабочих группах и учтены. Просим передавать их в аппарат для дальнейшей работы", - заключила вице-спикер Совфеда.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до года, результаты расследования направят руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.