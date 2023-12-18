В Калужской области из-за ОРВИ порядка 34 школ частично перешли на дистант

В регионе эпидпорог превышен на 112%

18 декабря, ТАСС. Порядка 34 школ частично перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемостью ОРВИ, эпидемический порог превышен на 112%. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по области.

"Показатель заболеваемости по совокупному населению - 134,2 на 10 тысяч населения, что на 112,0% выше уровня порогового значения. <...> По информации Министерства образования и науки Калужской области, в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями 32 класса в 13 общеобразовательных учреждениях города Калуги и 12 классов в 5 общеобразовательных школах и МБОУ "СОШ № 4 им. Осипенко" в городе Обнинске переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на дистанционное обучение перешли более 65 классов в 16 школах Людиновского, Боровского, Козельского, Жуковского, Малоярославецкого, Ульяновского и Кировского районов области.

Всего специалисты зарегистрировали в Калужской области 13 451 случай ОРВИ и 4 - сезонного гриппа. Темп роста относительно прошедшей недели составил более 9%. Во всех возрастных группах населения заболеваемость превышает пороговые показатели, самые высокие у взрослых - на 163,4%, а также среди школьников - на 26,4%. При этом количество госпитализированных больных с симптомами ОРВИ снизилось.