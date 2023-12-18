В Подмосковье покажут выставку с находками археологов у Троице-Сергиевой лавры

Посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени 1608-1610 годов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка "Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря" откроется 21 декабря в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"21 декабря в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка "Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря", подготовленная по материалам археологических раскопок подмосковной экспедиции Института археологии РАН. В результате археологических исследований 2022-2023 годов, проведенных в связи с реконструкцией инженерных сетей на территории Троице-Сергиевой лавры, обнаружены тысячи находок", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени 1608-1610 годов: наконечники стрел, пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия. Также был найден небольшой клад из оплавленных в огне пожара серебряных изделий: двух перстней и двух крупных колец, вероятно, от парадного пояса.

"Героически оборонявшие монастырь стрельцы и жители окрестных слобод обустраивали свои жилища в землянках. На месте разрушенных землянок археологами найдены железные сковороды, глиняные горшки, подковы, детали кожаной обуви, лаптей, а также кочедыки, ножи, топоры, тигли и другие инструменты. К особым экспонатам, раскрывающим подробности быта и свидетельствующим о тяжелом испытании, выпавшем на долю защитников монастыря, относится кирпичная печь из землянки", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас найдено 16 землянок времени осады монастыря. Печи в них были сложены из разных материалов: большемерного кирпича, белокаменных блоков, напольной плитки и даже керамической кровельной черепицы. "Защитники использовали все доступные материалы, чтобы зимой согреться и выжить", - заметили в министерстве.