Главный каток Подмосковья откроется в парке "Патриот" 24 декабря

На открытии для гостей выступят профессиональные фигуристы, для детей запланировано театрализованное шоу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный каток Московкой области, расположенный на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России в парке "Патриот", заработает 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"24 декабря на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России начнет свою работу главный каток Подмосковья - в 16:30 здесь пройдет торжественное открытие зимнего фестиваля "Наша зима". Старт первому катанию традиционно дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой елке, и все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для гостей выступят профессиональные фигуристы, а для детей запланировано театрализованное шоу. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе "Игрушки зимы".

В пресс-службе рассказали, что в новогодние праздники гостей ждут каток, тюбинговые горки, выставка ледяных фигур, болотоходы, катание на упряжках хаски и другие активности. Каток бесплатный.