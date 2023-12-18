Правозащитники заявили, что в ФРГ без санкций блокируют товары русскоговорящих бизнесменов

По словам пострадавших предпринимателей, в немецкой таможне "буквально на ходу переписывают таможенные коды"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Таможня Германии задерживает не входящие в санкционные списки товары русскоговорящих бизнесменов. Об этом говорится в обращении Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Вслед за получившей широкое распространение практикой закрытия счетов или отказа открыть счета для бизнеса по российскому паспорту в банках ФРГ, несмотря на постоянное и легальное проживание в стране, к дискриминационной политике присоединилась и государственная таможенная служба, - говорится в обращении. - Прежде чем отправить в ЕС товар, таможня проверяет его легальность и отсутствие санкционных ограничений. При этом груз, не входящий в санкционные списки Евросоюза, признается санкционным".

По словам пострадавших предпринимателей, чиновники "на свое усмотрение буквально на ходу переписывают таможенные коды". "За то время, что товар находится на таможне по непонятной и надуманной причине, бизнесмены теряют клиентов, а также вынуждены оплачивать простой перевозчика. Некоторые товары теряют срок годности", - отметили в VADAR.