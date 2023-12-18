Количество совершавших наркопреступления подростков за пять лет сократилось на 20%

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уровень наркопотребления среди подростков пока кардинально не меняется

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество подростков, которые совершили наркопреступления, за последние пять лет сократилось более чем на 20%. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета.

"За последние пять лет более чем на 20% снизилось количество подростков, совершивших наркопреступления. Мы продолжаем фиксировать тенденцию сокращения фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и в текущем году", - сказал он.

Вместе с тем, уровень наркопотребления среди подростков пока кардинально не меняется. "В таких условиях важно оградить подростков от криминального влияния, активнее вовлекать ребят в общественно полезную деятельность, подключать к воспитательной работе социально ориентированные объединения", - подчеркнул министр.

Глава МВД добавил, что работа по стратегическим направлениям антинаркотической политики государства ведется непрерывно. По его словам, МВД в рамках принимаемых мер нам удается контролировать наркоситуацию в стране и одновременно наращивать эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков по основным показателям.