В Петербурге 19 декабря ожидаются ветер до 20 м/с и подъем уровня воды в Неве

По словам главного синоптика города Александра Колесова, уровень воды может быть близким к отметке наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Ветер с порывами 15-20 м/с и значительный подъем уровня воды в реке Неве ожидаются в Санкт-Петербурге 19 декабря, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Усиление ветра на акватории Финского залива начнется в начале дня, а с середины дня сильный ветер в порывах 15-20 м/с дойдет и до акватории Невской губы, поэтому в прибрежных районах Санкт-Петербурга будет очень ветрено. Усиление ветра начнется от юго-запада, но с прохождением атмосферного фронта преобладающее направление ветра будет уже западным. При таком сильном ветре во второй половине дня будет осуществляться нагон воды с акватории Финского залива в устье реки Невы", - отметил Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, уровень воды может быть близким к отметке наводнения (выше 160 см) - предварительно, 130-150 см.

В выходные в Петербург пришла неустойчивая погода с моросью и дневной оттепелью, сменяющейся ночным понижением температуры воздуха, поэтому в настоящее время дорожники активно обрабатывают улицы противогололедными материалами, отметили в комитете по благоустройству города. Также продолжается устранение последствий снегопадов - на минувшей неделе выпало более 18 см. За семь дней на утилизацию отправлено более 200 тыс. куб. м, а всего с начала холодного периода - 717 тыс. куб. м.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, с начала декабря из-за гололеда в травматологическое отделение института поступают стабильно от 4 до 6 человек в день. Резкого увеличения травмирования горожан из-за потепления в учреждении не заметили.

19 декабря в городе ожидается до 4 градусов тепла, но уже 20 декабря температура воздуха понизится и приблизится к нулевой отметке.