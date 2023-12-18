На Северо-Запад России пришла оттепель

Температура воздуха повысится до плюсовых значений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новый циклон принес на этой неделе оттепель со снегопадами, метелями и порывистым ветром в регионы Северо-Западного федерального округа. Температура воздуха повысится до плюсовых значений, в Калининградской области - до 8 градусов тепла, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

"Ожидается преимущественно облачная погода, осадки в виде дождя, а с 21 декабря - смешанные, дождь со снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, а 19 и 23 декабря - 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью по области составит +4…+7 градусов. В дневные часы температурный максимум будет достигать 5-8 градусов тепла, со среды недели - 2-5 градусов со знаком плюс", - сообщил ТАСС начальник отдела Гидрометцентра по Калининградской области Игорь Гуйван. По его данным, погода будет определяться влиянием теплых воздушных масс, которые пришли на территорию области на минувшей неделе, а также циклонической деятельностью с Атлантики.

В Псковской области температура составит днем до 5 градусов тепла. Такая погода продержится до середины недели, после чего оттепель сменится небольшими заморозками. К выходным столбик термометров опустится до минус 1 градуса, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС". В соседней Новгородской области ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение: днем 19 и ночью 20 декабря местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду.

Как сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, выход нового циклона, прохождение через Петербург атмосферного фронта с дождем в первой половине дня и повышение температуры воздуха в городе до +3…+4 градусов создаст сложную обстановку не столько на дороге, сколько на тротуарах. "Особенно неприятно будет на переходах и там, где еще много снега. Еще и западный ветер снова усилится до 10-15 метров в секунду, так что день будет не очень приятный. Но в дальнейшем, уже 20 декабря, температура воздуха понизится и приблизится к 0", - сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

В Карелии в начале недели температура понизится до минусовых значений, но днем во вторник очередной облачный вихрь принесет интенсивные осадки смешанного характера, усиление ветра, вызовет перепады атмосферного давления и повышение температурного фона на 2-4 градуса выше нормы. Уже 21 декабря температура воздуха приблизится к норме: по южным районам минус 3-8, по северным минус 7-13 градусов в течение суток. 22-23 декабря похолодание продолжится: в южных районах республики до минус 12 градусов, в северных - до минус 20, днем - 4-9 градусов ниже нуля, прогнозирует Карельский гидрометцентр.

Из зимы в весну

В Заполярье на смену активному циклону с центром в Норвежском море, который принес на выходных в регион порывистый ветер и метель, пришла облачная с прояснениями погода, отмечает Мурманский гидрометцентр. Небольшой снег ожидается лишь местами по региону, в отдельных районах сильный ветер, поземок и 2-7 градусов мороза. На этой неделе ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха в дневные часы, гололедица. Сильный ветер до 17 метров в секунду сохранится в центральных районах и на юго-востоке Баренцева моря.

В Архангельской области 20-градусные морозы сменились оттепелью. Региональное управление МЧС предупредило, что днем в понедельник в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске до +1 градуса, в южных и восточных районах области ожидается гололед. По данным Севгидромета, на неделе регион будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Будет преобладать снежная и ветреная погода, температура минус 2-7, местами на востоке до минус 14 градусов. В Ненецком автономном округе (НАО) до вечера вторника на побережье ветер порывами до 20 метров в секунду, местами метель, предупредил Севгидромет. В НАО тоже потеплело, днем минус 9-14, на западе региона - до минус 4 градусов.

После сильных морозов теплая и снежная погода пришла и в Республику Коми, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "С юга будут поступать воздушные массы с большим запасом тепла и влаги, температура повысится до оттепели, от 0…+1 градуса на юге республики до минус 4-9 градусов на крайнем северо-востоке. Будет сырая, очень ветреная погода. Среднесуточная температура на 10 градусов превысит норму в Сыктывкаре и возможно приблизится к максимальным значениям", - сказала представитель метеослужбы.

В Вологодской области оттепель продлится вплоть до конца этой недели, сообщила ТАСС ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова. "Ждем осадки во второй половине дня вторника, пик их придется в ночь на среду, выпадет порядка 5 мм в смешанной фазе - снег, мокрый снег. Оттепель до +2 градусов в западных районах, в районе Вологды - 0…+1 градус. Оттепели в декабре наблюдаются практически ежегодно, но рекордного потепления до плюс 2-4 градусов не ждем", - сообщила ТАСС синоптик.