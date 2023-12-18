Тува планирует включить полеты в Алматы в число направлений аэропорта Кызыла

Глава республики Владислав Ховалыг также отметил, что у региона сложились партнерские отношения с Казахстаном

ТАСС, 18 декабря. Рейсы в город Алматы в Казахстане планируют запустить в международном аэропорту Кызыла в Туве. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Приграничное положение Тувы в центре Азии - один из ее ключевых ресурсов. Сейчас мы создаем базу, чтобы в дальнейшем всецело им воспользоваться. В авиации уже сегодня создан серьезный задел для развития международного направления. Межведомственная комиссия подписала акт приемки аэропорта Кызыла после переоснащения под воздушный пункт пропуска. <…> Теперь ждем от Минтранса включения нашей авиагавани в перечень международных аэропортов России и открытия воздушного пункта пропуска через госграницу РФ. Далее мы сможем начать прорабатывать с авиакомпаниями возможность налаживания сообщения с городами в других странах, в частности, с Улан-Батором, Урумчи, Пекином и Алматы", - написал Ховалыг.

В правительстве Тувы рассказали, что с Казахстаном у Тувы сложились партнерские отношения. "Многие ездят в Казахстан по работе, развиваются торговые отношения. Кроме того, в последние годы стал популярен туризм в Казахстане для жителей Тувы и, наоборот, к нам могут приезжать в республику туристы. Поэтому направление это перспективное", - пояснили в правительстве республики.

По данным Минтранса России, в декабре 2023 года завершено техническое оснащение воздушного грузопассажирского пункта пропуска через государственную границу России в международном аэропорту Кызыла. Были оснащены помещения для проведения всех видов контроля при пересечении границы. В здании международного терминала установлено пять кабин паспортного контроля. Обеспечена возможность пропуска 100 пассажиров в час. Реконструкция аэропорта проведена за федеральный счет и обошлась в полмиллиарда рублей. В первой половине 2024 года планируется запустить первые международные рейсы из Кызыла в Улан-Батор (Монголия) и в Урумчи (Китай).