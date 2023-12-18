Автодорогу до аэропорта Норильска закрыли из-за метели

При этом в аэропорту задержек вылетов и прилетов рейсов нет

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Автодорогу от Норильска до аэропорта Алыкель закрыли из-за низовой метели. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"18 декабря в 18:30 (14:30 мск) на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель МО Норильск в превентивных целях в связи с ухудшением метеоусловий (низовая метель) установлено ограничение движения для всех видов транспорта (кроме технологического). Аэропорт закрыт по регламенту", - говорится в сообщении.

Онлайн-табло аэропорта показывает, что задержек вылетов и прилетов рейсов нет. Последний рейс 8 декабря вылетел в Красноярск в 15:40 (11:40 мск) и прилетел из Диксона в 14:50 (10:50 мск).

По информации Гидрометцентра, по состоянию на 19:00 в Норильске -11 градусов, сильный поземок (низовая метель), порывы ветра достигают 19 м/с.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края. Его ввели в эксплуатацию в 1950 году, он обслуживает Норильский промышленный район и Таймыр. Аэропорт работает в светлое время суток.