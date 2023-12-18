Чешские больницы вводят карантин из-за распространения ковида

Медики рекомендовали гражданам носить медицинские маски при посещении поликлиник и коммерческих врачебных кабинетов

ПРАГА, 18 декабря. /ТАСС/. Больницы Чехии из-за распространения в стране ковида вводят карантин. Об этом журналистам сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"Администрации ряда больниц ввели карантин из-за угрозы распространения ковида. Решение о временной отмене разрешений на посещения госпитализированных принимает дирекция медицинских учреждений", - отметили в ведомстве.

Карантин введен в крупнейших пражских больницах. Медики также рекомендовали гражданам носить медицинские маски при посещении поликлиник и коммерческих врачебных кабинетов.

Замминистра здравоохранения Чехии Йозеф Павловиц ранее проинформировал, что число инфицированных ковидом в республике будет расти до Рождества, а с середины января вновь ожидается стремительное увеличение ковид-пациентов. Власти не планируют вводить ограничительные меры, как это было во время пандемии.

Согласно данным Минздрава, в Чехии госпитализированы 770 ковид-пациентов, из которых 55 находятся в отделениях интенсивной терапии.