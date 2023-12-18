СМИ: раскольники в Полтавской области угрожают расправой прихожанам УПЦ

По данным Союза православных журналистов, сторонники раскольнической ПЦУ заблокировали входы в храм канонической УПЦ в честь Благовещения Божией Матери в городе Лохвице и не пускают прихожан

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рейдеры пытаются захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Благовещения Божией Матери в городе Лохвице Полтавской области и угрожают прихожанам и их детям расправой. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.

По его данным, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали входы в храм и не пускают прихожан УПЦ. Рейдеры также пытаются произвести опись имущества храма. Прихожане УПЦ, которые не согласны с действиями раскольников, получают угрозы, в том числе в адрес своих детей.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.