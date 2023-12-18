В парках Подмосковья за прошедшую неделю собрали более 117 тыс. куб. м снега

В работах задействовали почти 800 человек и более 200 единиц спецтехники

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 117 тыс. куб. м снега собрали в парках Московской области за минувшую неделю, когда на столичный регион обрушились сильные осадки, сообщает министерство благоустройства Подмосковья.

"За прошедшую неделю в общей сложности было вывезено более 117 тыс. куб. м снега, мы очистили от снега 1,8 млн. кв. м территории, было задействовано почти 800 человек и более 200 единиц спецтехники", - сказал глава ведомства Михаил Хайкин, которого цитирует пресс-служба министерства. Там отметили, что в первую очередь снег в парках убирали на центральных аллеях, затем приступали к расчистке дорожек, детских и спортивных площадок.

"Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей Московской области", - подчеркнули в министерстве.