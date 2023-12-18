Для памятника природы в Серебряных Прудах установили охранную зону

Площадь охранной зоны составляет 876,07 га

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Границы охранной зоны утвердили для памятника природы областного значения "Широколиственный лес и луга на Мордвесе", расположенного в городском округе Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Площадь охранной зоны памятника природы составляет 876,07 га, она примыкает к селу Петрово, деревням Боршово, Титеево, Невежино. Установление границ охранной зоны памятника природы позволит выделить природные комплексы как места для расширения локальных ареалов редких животных и растений, а также места произрастания ценных растительных сообществ и отдельных слагающих их видов из территорий общего пользования", - привели в тексте слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.

В пресс-службе подчеркнули, что отсутствие охранной зоны приводит к деградации пограничных с памятником природы земель, создает предпосылки к самовольному и нецелевому использованию земельных участков. Так, с появлением охранной зоны в памятнике природы будут запрещены строительство, вырубка, разведка и добыча полезных ископаемых, разведение костров и выбрасывание мусора, проезд техники, изъятие объектов животного и растительного миров и некоторые другие виды деятельности.

"Установление охранных зон памятников природы позволяет защитить уникальные природные комплексы и экосистемы, уберечь объекты животного царства от браконьерства, а растительный мир от вытаптывания. Поэтому мы стремимся создать как можно больше защитных зон", - добавил Фирсов.