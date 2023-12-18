СМИ: МВД Финляндии прорабатывает ограничения прав беженцев

По данным агентства STT, законопроекты представят в парламент весной 2024 года

ХЕЛЬСИНКИ, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Финляндии в круглосуточном режиме готовит поправки в законодательство, ограничивающие права лиц, подающих заявления на убежище. Об этом сообщило агентство STT.

По информации его источников, МВД Финляндии работает над проектом поправки к закону об иностранцах, которая может помешать просителям убежища пересекать границу без оснований. Так называемая пограничная процедура означает, что просителю убежища на российской границе, например, могут не разрешить въехать на территорию другого финского региона на время рассмотрения его заявления, как это происходит при обычной процедуре предоставления убежища.

Цель изменения законодательства - не дать заявителям, которым могут отказать в предоставлении убежища в Финляндии, свободно передвигаться по территории республики или уезжать в другие страны Европы в ожидании получения решения, уточняет агентство. Ожидается, что законопроекты будут представлены в парламент весной 2024 года.

Как сообщил газете Ilta-Sanomat руководитель отдела по предоставлению убежища Иммиграционной службы Финляндии (Migri) Антти Лехтинен, с начала октября власти получили 1 323 заявления на предоставление убежища от лиц, прибывших через границу с Россией. Однако за первые 10 месяцев этого года таких заявлений было менее 40. От выходцев из Сирии поступило почти 400 заявлений, граждане Сомали подали чуть более 250 прошений, йеменцы - около 100.

Примерный срок рассмотрения заявления на убежище в Финляндии составляет один год. Так, по данным Migri, за последние 12 месяцев граждане Сирии подали 573 заявления, из 136 обработанных прошений положительное решение вынесено по 113.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 15 декабря по 14 января из-за наплыва беженцев из третьих стран. 15 декабря агентство STT со ссылкой на данные пограничников сообщило, что число беженцев на границе с Россией побило рекорд - за одни сутки прибыли более 230 человек.