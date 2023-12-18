Путин принял приглашение посетить техникум информационных технологий в Казани в 2024 году

Участница мероприятия чемпионата профессионального мастерства пригласила президента посетить техникум во время саммита БРИКС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства принял приглашение одной из участниц мероприятия посетить во время саммита БРИКС в 2024 году в Казани учебное заведение, где она учится, - Международный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи.

Студентка пригласила Путина посетить Казанский техникум информационных технологий во время саммита БРИКС. "Если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, значит, я точно там буду, Россия же хозяйка саммита. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение", - ответил президент.

В августе Путин сообщал, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года. Он уточнял, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. В апреле Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году.

Председательство в БРИКС перейдет к России в 2024 году.