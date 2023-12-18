Лавров исполнит мечты трех детей о встрече, проигрывателе и партии в шахматы с Карякиным

Глава МИД РФ принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания трех детей из ЛНР, Амурской и Московской областей.

Руководитель внешнеполитического ведомства снял с новогодней елки три открытки с детскими желаниями: от Анастасии из ЛНР, которая мечтает о личной встрече, от Ксении из Амурской области, которая мечтает о виниловом проигрывателе и от Арсения из Московской области, который мечтает о шахматной партии с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

"Будем продолжать традицию. Личная встреча, Анастасия, Луганская Народная Республика. Обязательно встретимся. Ксения, мечтает о виниловом проигрывателе. Когда девушки 14 лет мечтают о том, чтобы сохранить эту фантастическую часть истории нашей культуры - как можно отказать? Арсений, мечтает о партии в шахматы с Сергеем Карякиным. Попробуем использовать административный ресурс, но идея хорошая", - сказал он.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.