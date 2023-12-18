В Ростовской области окажут помощь семье погибшего участника СВО из Батайска

Речь идет о Романе Рудакове, который оставил последнее послание на кирпиче одного из зданий в зоне СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области окажут помощь семье погибшего в ходе специальной военной операции жителя Батайска, который оставил последнее послание на кирпиче одного из зданий в зоне СВО. Об этом сообщил спикер регионального парламента Александр Ищенко в своем Telegram-канале.

"Почти такие же пронзительные слова были оставлены на стенах Брестской крепости ее защитниками в 1941-м. Семью нашего героя из Батайска не бросим. Представители областной и местной власти, единороссы на связи с семьей Рудакова Романа Александровича. <…> В любом случае родным и близким будет оказана вся необходимая помощь", - написал Ищенко.

Он отметил, что пока неизвестны обстоятельства произошедшего с Рудаковым. "Ждем сообщений от военного командования, от медиков", - добавил он.

Вместе с тем, семье погибшего бойца стали поступать угрозы от неизвестных. Как сообщается в Telegram-канале "МВД-медиа", ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников. "Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины. Проводится проверка, ход которой находится на личном контроле начальника ростовского Главка генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова. По результатам будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.

По информации ряда местных СМИ, последнее послание военнослужащего, отправившегося в зону СВО из Батайска, было обнаружено в Марьинке. В нем он просит позаботиться о своих родных - матери, сестре и брате.