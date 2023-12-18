В Подмосковье открыли более 10 медучреждений за счет внебюджетных источников

В частности, в городском округе Люберцы появилась поликлиника на 600 посещений в смену, а также две встроенно-пристроенных поликлиники

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 10 медицинских учреждений, среди которых поликлиники и диализные центры, было открыто в Подмосковье в 2023 году за счет внебюджетных источников финансирования, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"В Подмосковье вместе с новыми домами возводят социальные объекты как по государственной программе, так и силами инвесторов-застройщиков за счет внебюджетных источников финансирования. В 2023 году были открыты 13 инвестиционных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Ленинском городском округе были открыты две поликлиники на 400 посещений и на 200 посещений в смену, встроенная поликлиника на 100 посещений в смену, кабинет врача общей практики на 80 посещений в смену. В городском округе Люберцы появилась поликлиника на 600 посещений в смену, а также две встроенно-пристроенных поликлиники. В городском округе Мытищи - две встроенные поликлиники на 99 посещений в смену каждая, а в Балашихе - поликлиника на 100 посещений в смену. Кроме того, встроенная поликлиника заработала в Химках, а в Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах появились диализные центры.